Yıkıla Yıkıla Şarkısı Trabzonspor'un Marşı Oldu

Yıkıla Yıkıla parçasıyla Trabzonspor 'un şampiyonluk yolunda ki en büyük totemi haline gelen ünlü rapçi Yener Çevik, eşine borçlu olduğunu söyledi. Yener Çevik eşi ile Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü rapçi muhabirlerin sorularına da yanıt verdi.

Yıkıla Yıkıla şarkısının Trabzonspor taraftarlarınca marş yapılması hakkında konuşan Yener Çevik, "Eşimin sayesinde oldu. Şarkıyı çıkarmadan önce eşim hep böyle bir şey arzulamıştı. Bir şarkı çıkarda marş olsun dedi. Öyle bir enerji verdi ve tuttu. Bunu ona borçluyum" diyerek eşi Seçil Hanım'a teşekkür etti. Her maça çağrıldığını söyleyen ünlü rapçi Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istediğinide dile getirdi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Çevik, "85 kilo verdim. Ameliyatla değil, karbonhidratla, proteini kestim. Sebze ağırlıklı beslendim. Bir 30 kilo daha vereceğim" diyerek şaşırttı.