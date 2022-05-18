Yıkıla Yıkıla Şarkısı Şampiyonluk Totemi Oldu - Haberler

Yıkıla Yıkıla Şarkısı Şampiyonluk Totemi Oldu
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Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk sloganlarından olan 'Yıkıla yıkıla' şarkısı ile gönüllerde taht kuran Yener Çevik önceki gece Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına kulübün davetlisi olarak gitti.
Yener Çevik'in şarkısı ismi anons edildikten sonra stadyumda çalındı. Müzisyen Çevik'e tribünlerden büyük sevgi gösterisi yapıldı. 'Yener Baba ' diye slogan atan binlerce taraftar ile 'Yıkıla Yıkıla' şarkısını Çevik hep birlikte söyledi.
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