Yıkıla Yıkıla Şarkısı Şampiyonluk Totemi Oldu - Haberler

Yener Çevik'in şarkısı ismi anons edildikten sonra stadyumda çalındı. Müzisyen Çevik'e tribünlerden büyük sevgi gösterisi yapıldı. 'Yener Baba ' diye slogan atan binlerce taraftar ile 'Yıkıla Yıkıla' şarkısını Çevik hep birlikte söyledi.

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