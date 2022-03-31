Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Kırdı Geçirdi - Haberler

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Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Kırdı Geçirdi

Snob Magazin - Magazin
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Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Kırdı Geçirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi işbirliği ile "Yunus Karaca Stand-Up Gösterisi" düzenlendi. Yoğun bir katılımın yaşandığı Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alan Karaca, izleyicileri gülmekten adeta kırıp geçirdi. İşte detaylar...

DİYARBAKIR (Snob Magazin) - Yunus Karaca, günlük yaşamda karşılaştığı durumlardan aktardığı esprilerle izleyenlerden büyük alkış aldı.

"BENİ MUTLU ETTİ"

İlk defa Diyarbakır'da sahne alan Karaca, "İlk kez Diyarbakır'da sahne aldım. Çok mutlu oldum. Salonun tıklım tıklım olması ve herkesin yüzünde tebessüme sebep olmam beni oldukça mutlu etti" dedi. Karaca, sahne sonrası sevenleriyle tek tek fotoğraf çekindikten sonra sahneden ayrıldı.

2015 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında 15 yaşındayken şampiyon olan genç komedyen mesleğine yarışmadan sonra ara vermeden devam etti. Şimdilerde 21 yaşında olan Yunus karaca, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Kırdı Geçirdi

Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Kırdı Geçirdi

Snob Magazin / Magazin

Yetenek Sizsiniz, Yunus Karaca, Diyarbakır, Türkiye, Magazin, Haberler

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