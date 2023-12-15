Yeşilçam'ın unutulmaz ismi siyaset dünyasına adım attı

Çok genç yaşlardayken görme yetisini kaybeden ünlü oyuncu Deniz Akbulut, CHP'den belediye meclis üyeliği için başvuruda bulundu. Akbulut, engelliler için çalışmayı hedeflediğini belirtti.

Çok genç yaşlardayken görme yetisini kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi şimdi siyaset dünyasına adım attı. Akbulut bir dönem oynadığı filmlerde İbrahim Tatlıses, Cüneyt Arkın, İlyas Salman, Ferdi Tayfur ve Selami Şahin gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşmıştı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Deniz Akbulut CHP'den belediye meclis üyeliği için başvuruda bulundu. Akbulut,

"-Eğer Belediye meclis üyeliğine seçilirsem görevlerimden biride Avcılar'da yaşayan tüm engelliler için neler yapabileceğimi ve engellilerinde hayata katkıda bulunmak adına yapabileceklerini kanıtlayacak ortamın sağlanması için çalışmak olacaktır "dedi.

Eşi yüzünden gözlerini kaybetmişti

Yıllardır yaşadığı Avcılar ilçesinden Belediye meclis üyeliği için başvuru yapan ünlü oyuncu Yeşilçam'da 1980'li yıllara damga vurmuştu. Deniz Akbulut, eşinden gördüğü şiddet yüzünden görme yetisini kaybetmişti.