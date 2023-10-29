Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan ameliyat sonrası sağlık durumunu anlattı

Bahar Öztan, 2 ameliyat geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Öztan, sevenlerine duaları için teşekkür etti.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan ameliyatının ardından 17 gün sonra kendi sesinden son durumunu anlattı.

Bir değil, peş peşe 2 ameliyat geçirdiğini anlatan Öztan sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tüm sevenlerine duaları için teşekkür etti.