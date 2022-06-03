Yeşiçam'ın 'rambo'su Hayatını Kaybetti

Ayça Kuru'nun Gün Ortası Şıklığı Yeşiçam'ın 'rambo'su Hayatını Kaybetti Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk Sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz, yarın Teşvikiye Camisinde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Snob Magazin / Magazin Teşvikiye Magazin Haberler

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