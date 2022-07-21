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Yepyeni Bir Nalan!

Snob Magazin - Magazin
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Yepyeni Bir Nalan!

'Of Aman Nalan' olarak akıllara kazınan ve seslendirdiği şarkıları dillere pelesenk olan Nalan Tokyürek, yeni şarkısı 'Deli Aşk' ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Verdiği uzun bir aranın ardından yepyeni bir imaj ve yepyeni bir şarkı ile tekrardan geri dönen başarılı sanatçı, sevenlerini heyecanlandırdı. Karma Music Recording etiketiyle 22 Temmuz'da (bugün) müzikseverlerle buluşacak olan usta isim yeni şarkısını kliplendirmeyi de ihmal etmedi.

Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği klipte güzel şarkıcıya oyuncu Gökberk Demirci eşlik etti. Pandemi döneminde bol bol yeni besteler yaptığını ifade eden başarılı sanatçı, "Şimdi bu bestelerin dinleyicilerle buluşma zamanı geldi. Artık arayı pek açmayacağım" dedi.

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