Yeni şarkısından bahseden Farah Zeydan, herkesin şarkıcı olmaya çalışmasına isyan etti - Haberler

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Yeni şarkısından bahseden Farah Zeydan, herkesin şarkıcı olmaya çalışmasına isyan etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bırak Bu İşleri isimli düetleriyle çok konuşulan Farah Zeydan ve Turgay Saka, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Yeni şarkısından bahseden Zeydan, herkesin şarkıcı olmasından yakındı.

Katıldığı yarışmada tanışan ve sonrasında birlikte çalışmaya başlayan Farah Zeydan ile Turgay Saka, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yeni şarkıları Bırak Bu İşleri'nden bahseden ikili, müzik kariyerlerinden de bahsetti.

İkili, Melis Yaşar'ın "Sektöre nasıl başladınız?, "Yeni şarkınızı çıkarma süreci nasıl geçti?", "Şarkının ismi neden Bırakın Bu İşleri?", "Yeni projeler olacak mı?" ve "Şarkıya gelen yorumlar nasıl?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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