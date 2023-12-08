Yazar ve Şair Benjamin Zephaniah 65 Yaşında Hayatını Kaybetti

8 hafta önce beynindeki tümör teşhis edilen Benjamin Zephaniah, 'Peaky Blinders' dizisindeki 'Jeremiah Jesus' karakteriyle tanınan bir yazar ve şair olarak biliniyordu. Acı haberi eşi Amina Zephaniah sosyal medya hesabından duyurdu.

8 hafta önce beynindeki tümör teşhis edilen yazar, şair ve 'Peaky Blinders' dizinde 'Jeremiah Jesus' karakterine hayat veren Benjamin Zephaniah, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Benjamin Zephaniah'nın eşi Amina Zephaniah, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurdu.

"Son nefesini verirken yanındaydım"

Açıklamada "Baştan sona kadar onun yanında oldum ve son nefesini verirken de yanındaydım. Sizi şok edeceğini biliyorum ama Benjamin'i erken saatlerde kaybettik" ifadelerine yer verildi.