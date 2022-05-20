Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ. - Haberler

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Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

Magazinkolik - Magazin
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Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

Bir sıcak bir soğuk giden havalardan bunalan ünlü isimler, rotayı başka ülkelere, başka şehirlere çevirdiler... Sezonu açan isimler, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştılar. İşte 2022 yazının ilk pozları...

SEZON TUNUS'TA AÇILDI

Aybüke Pusat sezonu Tunus'ta açtı. Pusat, bikinili pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

BALİ'DEN SELAMLAR

Burcu Özberk, tatil için Bali'ye gitti. Özberk, çektiği birbirinden iddialı pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

'YAŞASIN!'

Oyuncu Özge Borak, sezonun ilk bikinili pozunu "Veee oy çokluğuyla deniz sezonu açılmıştır. Yaşasın" notuyla yayınladı.

Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

İDDİALI POZLAR

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyanın dört bir yanından tatil fotoğrafları paylaşıyor. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Taşpınar'ın cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

BU KEZ KENDİ ÇEKTİ

Son dönemde değişen imajı ve fotoğraflarına uyguladığı photohop ile konuşulan Deniz Seki, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Seki, kendi çektiği fotoğrafı takipçleri ile paylaştı.

Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

KIŞ HİÇ GELMEDİ

İstanbul ve Miami arasında mekik dokuyan ve bu durumdan şikayetçi olan Şevval Şahin için yaz hiç bitmiyor... Şahin, yılın neredeyse her ayı bikinili fotoğraf paylaşıyor. Şevval Şahin'in bu pozu mayıs ayından...

Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ.

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