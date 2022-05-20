Yaz sezonu açıldı... BİKİNİLİ POZLAR PEŞPEŞE GELDİ. - Haberler

SEZON TUNUS'TA AÇILDI

Aybüke Pusat sezonu Tunus'ta açtı. Pusat, bikinili pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

BALİ'DEN SELAMLAR

Burcu Özberk, tatil için Bali'ye gitti. Özberk, çektiği birbirinden iddialı pozlarını takipçileri ile paylaştı.

'YAŞASIN!'

Oyuncu Özge Borak, sezonun ilk bikinili pozunu "Veee oy çokluğuyla deniz sezonu açılmıştır. Yaşasın" notuyla yayınladı.

İDDİALI POZLAR

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyanın dört bir yanından tatil fotoğrafları paylaşıyor. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Taşpınar'ın cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

BU KEZ KENDİ ÇEKTİ

Son dönemde değişen imajı ve fotoğraflarına uyguladığı photohop ile konuşulan Deniz Seki, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Seki, kendi çektiği fotoğrafı takipçleri ile paylaştı.

KIŞ HİÇ GELMEDİ

İstanbul ve Miami arasında mekik dokuyan ve bu durumdan şikayetçi olan Şevval Şahin için yaz hiç bitmiyor... Şahin, yılın neredeyse her ayı bikinili fotoğraf paylaşıyor. Şevval Şahin'in bu pozu mayıs ayından...

Magazinkolik / Magazin