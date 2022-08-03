Yaz akşamlarına Emre Kaya imzası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaz akşamlarına Emre Kaya imzası

Yaz akşamlarına Emre Kaya imzası

Ünlü popçu Emre Kaya, her konserinde sevenlerinin gönlünde iz bırakıyor.

 - Güncelleme:

Ünlü popçu Emre Kaya, her konserinde sevenlerinin gönlünde iz bırakıyor.

Eserleri ve usta yorumu kadar sahne performansıyla da konserlerin aranan ismi olan Emre Kaya, ilkbaharla birlikte art arda vermeye başladığı konserlerini yazın boğucu sıcaklarında da sürdürüp hayranlarıyla buluşuyor.

Emre Kaya, konserlerinde "Usta Şarkılar" projesinin yanı sıra konser verdiği kitlenin taleplerine göre repertuvarını oluşturuyor.

"Benim için önemli olan tek şey dinleyicilerim ile keyifli vakit geçirip, kendi istediğim repertuvar ile değil o ortamda olması gereken repertuar ile geceyi unutulmaz hale getirmektir" diyen Emre Kaya, sosyal medya hesabından Usta Şarkılar projesinin yakaladığı başarıdan da söz etti. Emre Kaya, "Ben hayal ettim ve sizler için hazırladım. Bu albümdeki hayallerime ortak olduğunuz. Her geçen gün hızla büyüyen bir aile oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu kimliğiyle milyonların hayranlığını kazanan ünlü sanatçı, bugün Kocaeli Hayal Kahvesi, 6 Ağustos'ta Kartal Jolly Joker ve 11 Eylül'de Manisa Sarıgöl Festivalinde sahne alacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Emre Kaya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title