Yataktan çıplak fotoğraf paylaşan Nihal Candan'ın havlusu düştü, dekolte kaçınılmaz oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yataktan çıplak fotoğraf paylaşan Nihal Candan'ın havlusu düştü, dekolte kaçınılmaz oldu

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Katıldığı moda programıyla adını geniş kesimlere duyuran Nihal Candan, sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı. Ancak havlunun düşmesi nedeniyle Candan da dekolte vermekten kaçamadı.

İşte Benim Stilim yarışmasında gösterdiği performans ve ilginç hareketleriyle gündem olan Nihal- Bahar Candan kardeşler sosyal medya hesaplarından cesur paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

ÇIPLAK PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, bu kez yaptığı çıplak paylaşımla olay oldu. Candan, önceki günlerde gittiği bir restorandan mini şortuyla fotoğraflarını paylaşmış ve "I wanna do bad things" (Kötü şeyler yapmak istiyorum) notunu eklemişti.

HAVLUSU DÜŞTÜ

Candan'dan son olarak yatak paylaşımı geldi. Yatakta çekildiği fotoğrafta üzerinden düşen havluyla poz veren ünlü isim, sarı kıyafetiyle ve derin göğüs dekoltesiyle de pozlar verdi.

Yataktan çıplak fotoğraf paylaşan Nihal Candan'ın havlusu düştü, dekolte kaçınılmaz oldu

Yataktan çıplak fotoğraf paylaşan Nihal Candan'ın havlusu düştü, dekolte kaçınılmaz oldu

Yataktan çıplak fotoğraf paylaşan Nihal Candan'ın havlusu düştü, dekolte kaçınılmaz oldu

Yataktan çıplak fotoğraf paylaşan Nihal Candan'ın havlusu düştü, dekolte kaçınılmaz oldu

Haberler.com - Magazin

Bahar Candan, Nihal Candan, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hek Tor:

İlk resimdeki o mu? Valla oysa eğer, şehre inen aç kurtlardan hiç korkmasın, et olmadığından ona dokunmazlar yanından geçip giderler...

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title