Yatakta öpüşme görüntüleri ifşa olan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali ortaya çıktı
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Zuhal Topal'ın programındaki gelin adaylarından biri olan Sevgi Akiska'nın aynı yarışmadaki Birkan Key ile yatakta öpüştüğü anların ifşa olması çok konuşulmuştu. Olayın üzerinden uzun zaman geçmesinden sonra Akiska'nın son hali dikkat çekti.
Türkiye'de bir döneme damga vuran evlilik programları, toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Ancak evlilik programlarında yaşanan olaylar, hala hafızalardaki yerini koruyor.
Zuhal Topal'ın evlilik adaylarından olan Sevgi Akiska da TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Sevgi Akiska son haliyle dikkat çekti.
Sevgi Akiska yataktan bir pozunu paylaşınca değişimi de gözlerden kaçmadı. Yaptırdığı estetik müdahalelerle değişen Akiska'nın son halini beğenenler olduğu gibi eski halini daha iyi bulanlar da vardı.
İşte Akiska'nın son hali...
Haberler.com - Magazin