Yatakta öpüşme görüntüleri ifşa olan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali ortaya çıktı

Türkiye'de bir döneme damga vuran evlilik programları, toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Ancak evlilik programlarında yaşanan olaylar, hala hafızalardaki yerini koruyor.

SOSYAL MEDYADA HALA AKTİF

Zuhal Topal'ın evlilik adaylarından olan Sevgi Akiska da TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

SEVGİ AKİSKA'NIN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Sevgi Akiska son haliyle dikkat çekti.

ESTETİK YAPTIRDI

Sevgi Akiska yataktan bir pozunu paylaşınca değişimi de gözlerden kaçmadı. Yaptırdığı estetik müdahalelerle değişen Akiska'nın son halini beğenenler olduğu gibi eski halini daha iyi bulanlar da vardı.

İşte Akiska'nın son hali...

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