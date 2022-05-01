Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek

Eğlence sektörü ve müzik piyasanın yıllardır içinde bulunan birçok ünlü isminde menajerliğini ve bir yandan da danışmanlığını yürüten Dilek Bardak sektör hakkında açıklamalarda bulundu.

Bardak "Yaz sezonu ve bayram tatilinin de gelmesiyle birlikte gün içerisinde onlarca telefon görüşmesi yapıyoruz mekanlarla hatta bazı aramalara yoğunluktan dolayı yetişemiyoruz bile. Ama önümüzdeki sezondan çok umutluyum bence bütün yasaklar kalkacak ve eğlence sektörü kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek ve en önemlisi de binlerce çalışan evine ekmek götürebilecek" dedi.

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