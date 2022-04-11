Yasak Aşk İddiası Sonrası Boşandılar!

DİYARBAKIR (Snob Magazin) - Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı.

Kırmızıgül ve Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

LAVİN'İN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.

Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftten Kırmızıgül, yaptığı açıklamada, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu." dedi. (Habertürk-Atakan Makar)

NE OLMUŞTU?

Mahsun Kırmızıgül'ün, geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, 'Kırmızıgül' soyadını sosyal medya profilinden kaldırıp, boşanma davası açmıştı. Kırmızıgül, ihanet iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül (d. Abdullah Bazencir; 26 Mart 1969, Diyarbakır ), Zaza asıllı Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senarist.

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikahlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı ve aynı zamanda sanatçısı olduğu Prestij Müzik etiketi ile çıkan albümleri için çekilip gösterime giren klipler ise şu şekilde: "Alem Buysa Kral Sensin", "Bebeğim, Allah'ını Seveyim", "Ağlama Sen", "Maço Erkek", "Ben de Sizdenim", "Kardeşlik Türküsü", "İnsan Hakları", "Sevdalıyım", "Bu Sevda Bitmez", "Taşra Delikanlısı", "Kızlar", "Hemşerim", "Belalım", "Her Şeyim Sensin", "Yıkılmadım", "Yoruldum", "Kardeşe Ağıt", "Kahpe Felek", "Göçmen Kızı", "Garip". 1 Müzik etiketi ile; "Vefasız", "Sarı Sarı", "Daye", "Düş de Gör-Nemrud'un Kızı", "Saygımdan", "Hayat Ne Garip", "Ay Aman", "Bizden Değildir", "Azar Azar", "Dinle", "Gül Senin Tenin."

MAHSUN KIRMIZIGÜL ÖZEL HAYATI

1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır. Kırmızıgül ile Binay, 11 Nisan 2022'de tek celsede boşandı.