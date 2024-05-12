YARGI YENİ BÖLÜM İZLE #128250 Yargı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı final yapacağını duyurmuştu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı dizi için geri sayım başladı. Dizinin ne zaman final yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. YARGI YENİ BÖLÜM İZLE Yargı yeni bölümde neler olacak?

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı dizisinin 93. Bölüm fragmanı yayınlandı.

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (LİNK)

YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ilgaz'ın kayıp olması ve bunun nedeninin de Yeliz olduğu düşüncesi Ceylin'i delirtir. Sorgu odasındaki Yeliz'in boğazına sarılan Ceylin, Ilgaz'ın yerinin söylemesi için onu zorlar. Bu sırada Ilgaz, tetikçi Nevzat'ın elinde son yolculuğuna uğurlanmak için acı bir bekleyişin içine giriyor. Erenler ise, Ilgaz'ın tutulduğu yeri tespit edip operasyon düzenliyorlar. Ceylin'in de bulunduğu operasyonda herkesi şoke edeni bir durum ile karşı karşıya kalınıyor.