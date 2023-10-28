Yargı... MERCAN DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR!

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'da haftalardır "Mercan nerede?" sorusu gündeme oturmuştu. Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Ilgaz ve Ceylin'in Mercan ile yan yana geldiği anlar heyecanlı ve duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor.

Haftalardır hem duygusal hem de heyecan dolu sahneleriyle çok konuşulan Yargı dizisinde bu hafta Mercan düğümü çözülüyor.

Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Ilgaz ve Ceylin'in Mercan ile yan yana geldiği anlara yer verilirken Mercan'ın anne ve babasını hatırlayıp hatırlamayacağı merakla bekleniyor.