Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finalist

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından Amerika dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi finalist oldu.

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından Amerika dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri bu sene 51'inci kez gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den bu sene sadece Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisinin aday olduğu açıklanırken, ödül töreni bugün gerçekleşecek.

'En İyi Telenovela' kategorisinde yarışan Kanal D'nin fenomen projesinin ekibinden yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, tören için New York'a gitti.

Çatay ve Ergenekon'a finalist madalyaları takdim edildi. Ergenekon ayrıca, diğer finalistlerle konuşmacı olarak panele katıldı.