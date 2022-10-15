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Yargı... CEYLİN KURTULABİLECEK Mİ?

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Yargı... CEYLİN KURTULABİLECEK Mİ?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı, 16 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de 39.bölümüyle kanal D'de..

Ceylin kendisi gibi kaçırılan diğer kişilerle konuşunca haftalardır tüm emniyetin peşinde olduğu katilin kurmaya çalıştığı yeni ailenin üyesi olduğunu anlıyor ve gerilim artıyor.

Ceylin'in kaçırılmasının ardından büyük bir çaresizlik ve endişe yaşayan Ilgaz var gücüyle eşini bulmaya çalışırken, Ceylin de haftalardır aranan katil tarafından kaçırıldığını anlayınca oradan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlıyor.

Daha önce yaşananları bilmeyen diğer kaçırılan kişilerle ise Ceylin arasında gerginlik başlıyor.

"Ceylin kurtulabilecek mi?" ve "Katil kim?" sorularının cevabı bu pazar izleyenleri bekliyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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