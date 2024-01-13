Üye Girişi
Haberler

Yaprak Misali Kitabı Bodrum Kitap Günleri'nde Okurlarla Buluşacak

Güncelleme:
Abone Ol

İçeriğinde barındırdığı şiirlerin yanında herkesin alabileceği önemli mesajlarla dolu olan kitap, 27 Ocak 2024 tarihinde Bodrum'da gerçekleşecek olan Bodrum Kitap Günleri'nde okurlarla buluşacak.

İçeriğinde barındırdığı şiirlerin yanında herkesin alabileceği önemli mesajlarla dolu olan kitap, 27 Ocak 2024 tarihinde Bodrum'da gerçekleşecek olan Bodrum Kitap Günleri'nde okurlarla buluşacak.

İZMİR SANAT FUARI'NDA

Senem Derya Tatar'ın "Yaprak Misali" adını verdiği kitabı, yaklaşık 130 derin şiirin yer aldığı kitap Mayıs ayının ilk haftasında İzmir'de gerçekleşecek olan İzmir Sanat Fuarı'nda da olacak.

SEN SEÇ YAPRAĞI EY KADİM AK PAK!

Senem Derya Tatar, kitaba adını verdiği "Yaprak Misali" şiirinde bir anlamda kitabı da özetliyor: "Tüm gidenlere inat, terk edilmiş bu dünyada kalmak isterim bir yaprak olarak. Sen seç yaprağı ey kadim ak pak! Ey nurdan toprak, beni var eden Hak! İster bir zeytin dalında ufacık, ister bir kitap örtüsünde sıcacık. Var olmak istediğim apaçık."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Bodrum İzmir Tatar Edebiyat Sanat Etkinlik Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title