Yalıkavak, süperstar Ajda Pekkan hayranlarıyla doldu taştı - Haberler

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Yalıkavak, süperstar Ajda Pekkan hayranlarıyla doldu taştı

Yalıkavak, süperstar Ajda Pekkan hayranlarıyla doldu taştı Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'da verdiği konserde söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Yalıkavak, süperstar Ajda Pekkan hayranlarıyla doldu taştı

MUĞLA - Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'da verdiği konserde söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Süperstar siyah ve altın sarısı renkli elbisesi ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yalıkavak'ta sahne alan Süperstar Ajda Pekkan söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Yıllara meydan okuyan Pekkan, Yalıkavak Günay Restoran'da yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Söylediği şarkılara gelen tatilcilerde eşlik etti. İzdiham yaşanan konserde giydiği siyah ve altın sarısı desenli elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan yaptığı dans şovlarla da göz doldurdu. Ayakta alkışlanan Pekkan birçok şarkısını sevenleriyle beraber söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Magazin

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