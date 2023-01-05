Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalı Çapkını'nın Yıldızı Bornozla Görüntülendi

Magazin Haberleri

Yalı Çapkını'nın Yıldızı Bornozla Görüntülendi

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu, Harbiye'de setine doğru giderken görüntülenince, tüm ekibi harekete geçirdi. İşte haberin detayları...

Dört yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Afra Saraçoğlu, Harbiye'de setine giderken objektiflere takıldı.

Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan oyuncunun, özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi seti alarma geçirdi.

Kendisine eşlik eden görevlilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı Saraçoğlu, hızlı adımlarla yakındaki bir binaya girdi.

Bu sırada basın mensupları ile set çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandırıyor.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Afra Saraçoğlu Balıkesir Erdemitlidir.

ocuk yaşlardayken, annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü. Annesi bir gayrimenkul şirketinde çalıştı.

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı.

13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atılan Afra Saraçoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı 'İkinci Şans' filmiyle yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını Star Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title