"Yalan Dünya" tam not aldı

Müzik dünyasına adım attıkları günden itibaren gönüllerde taht kuran Maxim'in arabesk rap tarzında yorumladıkları "Yalan Dünya" şarkısına çektikleri klip dijital platformlarda yayınlandı. Hüseyin ve Hakan Bektaş kardeşler tarafından kurulan grup bu çalışmayla aynı zamanda müzik listelerine de hızlı bir şekilde girmeyi başardı.

Arabesk-rap müziğinin sevilen grubu Maxim, yapmış oldukları çalışmalarla isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni toplayan Maxim, sosyal mecralarda oldukça dikkat çekti. Hüseyin- Hakan Bektaş kardeşlerin yani Maxim'in yeni şarkısının klip yönetmenliğini sevilen sanatçı Cankan üstlendi.

Klip dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz kısa sürede en çok izlenen klipler arasına girdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin