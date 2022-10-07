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Yağmurlu Havada Deniz Keyfi Yaptı

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Yağmurlu Havada Deniz Keyfi Yaptı

Şarkıcı Simge Sağın, ekibiyle birlikte mavi tura çıktı. Yoğun konser maratonunu geriden bırakan ve 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının YouTube'daki başarısını kutlayan, Sağın yağmurlu havada deniz keyfi yaptı.

Şarkıcı Simge Sağın yaz boyunca konser aralarında kısa kısa deniz-güneş-kum kaçamağı yapmıştı.
Popçu şimdi ekibiyle birlikte Mavi Tur'a çıktı.
Simge hem yorgunluk atıyor hem de 3 yıl önce söylediği 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının YouTube'da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesini kutluyor.
Simge Sağın müzisyen arkadaşı Onur ile Göcek'te deniz keyfi yaptı.
Ünlü şarkıcı yağmurlu havada denize girdiği anların görüntülerini ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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