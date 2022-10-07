Yağmur Ayaz... 'İNEK ÖĞRENCİYİM!'

Üniversiteyi birincilikle bitirdikten sonra Yeditepe üniversitesinde yüksek lisansını tam burslu tamamlayan başarılı model Yağmur Ayaz şimdi de Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Ortaçağ Araştırmaları bölümünde doktora eğitimine devam ediyor.

İlk dönemi 4 tam ortalamayla bitiren güzel model; 'Okul hayatını çok seviyorum, hep başarılı bir öğrenciydim.

Modellik hayatım da çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bazen doktorayla beraber iş hayatını devam ettirmekte çok zorlanıyorum ama bilimle uğraşmak, bilime katkıda bulunacak çalışmalar yapmak eşsiz bir duygu. O yüzden şikayetçi değilim' dedi.