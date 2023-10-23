Yabani... KARDEŞLER YAKINLAŞIYOR!

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, 23 Ekim Salı akşamı saat 20.00' de 7. bölümüyle Fox TV'de...

Yaman'ın dayısı Caner Soysalan tarafından kaçırıldığına ikna olan Soysalanlar tekrar ayağa kalkmaya çalışmaktadır.

Neslihan artık çocuklarından tekrar kardeş olmalarını ister. Alaz ve Çağla Neslihan'ı geçmişte yapamadığı annelikle suçlayıp yaralarını açtığı gün Yaman bu ailedeki tek kayıp çocuğun kendisi olmadığını anlar.

Ali'nin kardeşlerine abilik etmek için annesine söz verir. Çağla'yı

Rüzgar'dan kurtarmak için çıktığı yolda, Alaz'dan ona asla kardeş olmayacağını en acı haliyle tecrübe edecektir.

Bütün ailesi için artık bir kahraman olan Serhan'ın ise Neslihan'la aralarındaki buzlar eriyince, karısına olan aşkı tekrar alevlenir. Bu durum Şebnem'e bu ilişkiyi bozmak adına çok büyük bir hamle yaptırır.

Güven hastaneden içeri oğlu Yaman'la girerken kapandığı

düşünülen geçmişin sırlarla dolu kapılarından ilki aralanmış olur…