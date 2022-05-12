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Wilma Elles, halı fuarına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Wilma Elles, halı fuarına katılacak

Halı Türkiye ve İmage Halı'nın 15 Mayıs'ta Antep Halı Fuarı'ndaki stantlarını Wilma Elles de ziyaret edecek.

GAZİANTEP (İHA) - Halı Türkiye ve İmage Halı'nın 15 Mayıs'ta Antep Halı Fuarı'ndaki stantlarını Wilma Elles de ziyaret edecek.

Gaziantep OSB'de 20 yıldır teknolojik makinalar ile yıkanabilir dekoratif halı sektörüne hizmet veren firma, 5 bin metrekare çalışma alanı ile birbirinden farklı desenleri ve kalitesiyle sektöre yön veriyor. Wilma Elles, 4 kıtaya ihracatı olan firmanın 15 Mayıs tarihinde Domotex Halı Fuarındaki stantlarını ziyaret edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Wilma Elles, Gaziantep, Türkiye, Mayıs, Magazin, Haberler

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