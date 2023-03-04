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Wayne Shorter... EFSANE SAKSAFONCU HAYATINI KAYBETTİ!

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Wayne Shorter... EFSANE SAKSAFONCU HAYATINI KAYBETTİ!

Dünyaca ünlü caz sanatçısı Wayne Shorter, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Grammy ödüllü saksafoncu ve besteci Wayne Shorter, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Sevenleri, ünlü caz sanatçısına sosyal medya üzerinden "Gitti ama unutulmadı" paylaşımlarıyla veda etti.

Caz müziğin önemli isimlerinden, Grammy ödüllü saksafoncu ve besteci Wayne Shorter, 89 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

CNN'in aktardığına göre, Shorter'ın ölüm haberini, Blue Note Records'tan yayıncısı Cem Kurosman duyurdu. Shorter'ın ölüm nedeni ise paylaşılmadı.

Kariyeri boyunca 23 Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Shorter, ödülü 12 kez kazandı. 2015'te de 'Yaşam Boyu Başarı' ödülüne layık görüldü.

Sevenleri, Shorter'ı sosyal medya üzerinden "Gitti ama unutulmadı" paylaşımlarıyla uğurladı.

WAYNE SHORTER KİMDİR?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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