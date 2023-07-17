Wanda Nara'nın Sağlık Durumuyla İlgili Korkutucu İddia

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve omuriliğinden parça alınarak teste gönderilen Wanda Nara'nın lösemi olduğu iddiası gündeme geldi. Test sonucuna göre tedavi programı belirlenecek.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve omuriliğinden parça alınarak teste gönderilen 36 yaşındaki Nara için Arjantin basını, lösemiye yakalandığını yazmıştı.

Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından takip ederken, test sonucuna göre Wanda Nara'nın tedavi programının belirleneceği kaydedildi.

LÖSEMİ İDDİASI KORKUTTU

Wanda Nara'nın sağlık durumu; hayranlarını endişelendirirken, Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata'dan korku verici bir iddia geldi. Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu öne sürdü.

"KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ YAPILACAK"

Radio Mitre'ye açıklamalarda bulunan Lanata, "Wanda Nara'nın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun var. Birçok insan, hastalığını biliyor ve kimse bunu ona söylemiyor. Bir gazeteci olarak olanı biteni sizlere anlatacağım.

İkisi Wanda Nara'ya çok yakın, biri hastaneye yakın üç farklı kaynakla konuştum. Çarşamba gecesi şiddetli karın ağrısıyla Los Arcos'a kaldırıldı.

Kan testleri çok yüksek oranda beyaz kan hücrelerine sahip olduğunu gösteriyordu ki bu da hematolojik bir hastalığa işaret ediyor.

Ayrıca dalağı şişmiş durumda. Bu teşhisin neticelendirilmesi adına kemik iliği biyopsisi yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Jorge Lanata'nın yaptığı açıklamalar; Arjantin'de oldukça konuşulurken, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sevenleri Lanata'ya büyük tepki gösterdi.

Aire Digital'de yer alan habere göre ise Wanda Nara, endişe yaratan iddialar sonrası 17 Temmuz Pazartesi günü durumuna ilişkin bilgilendirmeyi Telefe'de Veronica Lozano'nun programına katılarak yapacak.

TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLABİLİR

Türkiye'deki sağlık sistemine güvenen Icardi ailesi, İstanbul'da tedavi seçeneğine sıcak bakıyor.

Doktorların belirleyeceği tedaviye göre bir yol haritası çizileceği, ardından Arjantinli yıldızın transferinin duyurulacağı öğrenildi.

Arjantin Masterchef programının sunucusu olan eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Mauro Icardi'nin çok endişeli olduğu ve kesin sonuçların çıkmasını beklediği kaydedildi.