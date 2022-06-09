Veda Yaza Damga Vuracak - Haberler

İlk şarkısı "Devlerin Aşkı" ile 60 milyondan fazla izlenen ve "Gidemem", "Dayan Yüreğim", "Haram Geceler", "Hani Bekleyecektin" gibi dillerden düşmeyen şarkıların coverları ile dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı Sevda Özkaran, yeni single çalışması "Veda" ile iki yıl aradan sonra müzik sektörüne bomba gibi döndü. Sözü ve müziği Kerim Avaz'a ait olan, aranjesini Berk Kirtis'in yaptığı ve klip yönetmenliğini Enes Baltacı'nın üstlendiği şarkı, geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu.

"Hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim"

Son dönemde piyasada gördüğü şarkılardan sonra müziğe küstüğünü ve çalışmalarına ara verdiğini belirten Özkaran; "Sosyal medyada hayranlarımdan gelen duygu dolu mesajlardan sonra, yeniden bir proje yapmam gerektiğini düşündüm ve hayranlarıma bu şarkı ile sürpriz yapmak istedim diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Snob Magazin / Magazin