Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası... PAPA İSTANBUL'A GELİYOR!

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait, 10 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’’nın genç aşıkları Temel ve Buğlem’in mutluluğu için, Papa İstanbul’a geliyor!

Papa Hayırlı Bir İş İçin Kolları Sıvadı!

Filmde, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışacak olan Temel, çareyi Vatikan'da arıyor!

Trabzon'dan Vatikan'a uzanan bu macerada; Papa, Temel ve Buğlem'in mutluluğu için nasıl bir rol üstlenecek?

Gözünden sakındığı kızı Buğlem'i (Eda Nur Hancı), Temel'e (Reşat Hacıahmetoğlu) vermemeye kararlı olan babası Mustafa (Altan Erkekli), Temel'i zorlamak için her yolu deneyecek. Kız tarafı ve erkek tarafını karşı karşıya getirecek olan şartlara rağmen, sevdiği uğruna göze alabileceklerinin sınırı olmadığını her defasında kanıtlayan Temel, mutlu sona ulaşmak için hangi yollara başvuracak?

Böyle Şart Ne Görüldü, Ne Duyuldu!

İzleyenlere "Yok böyle şart!" dedirtecek olan Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası samimi hikayesiyle; her ailenin kendinden bir parça bulacağı kahkaha dozu yüksek yeni nesil bir Temel komedisi vaat ediyor.

Yıldız kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan'ın bulunduğu komedi filmi, 10 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak…

VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

Vizyon Tarihi: 10 Kasım 2023

Filmin Türü: Komedi

Yapım: Eser Yapım

Dağıtımcı: CJ ENM Türkiye

Yönetmen: Okan Ege Ergüven

Senaryo: Erol Hızarcı

Oyuncular: Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan