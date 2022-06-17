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Van'da Mehmetçikten halka konser

İhlas Haber Ajansı - Atilla İdiz - Magazin
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Van'da Mehmetçikten halka konser Van'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı bando takımı konser verdi.

Van'da Mehmetçikten halka konser

VAN - Van'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı bando takımı konser verdi.

İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi önünde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kentte kutlanan resmi bayramlarda görev alan bando takımı, bu kez de vatandaşlara müzik şöleni sundu. Bando takımında yer alan askerler, söyledikleri şarkı ile vatandaşların büyük beğenisini topladı. Mehmetçiğin seslendirdiği şarkılara kimi vatandaş eşlik ederken, kimi vatandaş ise güzel geceyi cep telefonuna kaydetti.

Her zaman jandarmanın yanında yer aldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Bizler eğer evimizde rahat uyuyorsak, bu jandarmanın sayesindedir. Onlar bizim vatanımızı bizim için koruyorlar. Nice yıllarımız olur inşallah. Bu duygularla jandarmanın 183. yılını kutluyoruz" dediler.

(ATL-ŞAK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Magazin

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