Uzak Şehir Dizisi İkinci Sezonuyla Midyat'ın Tanıtımına Katkı Sağlıyor

KANAL D'nin pazartesi akşamları her iki kişiden birinin tercihi olan rekortmen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla heyecan dolu yolculuğuna başladı. Yeni yayın döneminin açılış rekorunu kıran dizinin çekimlerine Mardin'in Midyat ilçesi ev sahipliği yapıyor. Merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Uzak Şehir'in etkisi yalnızca ekranda değil; Midyat sokakları, çarşıları ve otellerinde de hissediliyor. Dizinin fenomen karakteri Cihan Albora'yı canlandıran Ozan Akbaba, Mardin sevdasını anlattı.

'HER DETAYINA HAYRANIM'

Cihan karakteriyle ünü ülke sınırlarını aşan Ozan Akbaba, Midyat'ın diziye özel bir anlam kattığını belirterek, "Midyat'ı seviyoruz. Burada dizi çekmek bizim için büyük şans. Senaryo, yapım, reji, oyuncular ve Midyat bir araya gelince böyle gerçekçi, güzel bir dizi çıkıyor ortaya. Midyat'ın bize, bizim Midyat'a katkımız var diye düşünüyorum" dedi.

'GÖRÜLECEK ÇOK YER VAR'

Midyat'ın iki günde gezilecek bir yer olmadığına dikkat çeken Ozan Akbaba, "Çok fazla görülecek yer var. Midyat'ın her detayına ayrı bir hayranlık duyuyorum" deyip ekliyor: "Ziyarete gelenler yemeklerini, mimarisini, tertemiz sokaklarını çok sevecekler. Tekrar tekrar gelip, havasını tekrar solumak isteyecekler" diye konuştu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.