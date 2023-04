Uygar Taze kimdir? İşte hayatı ve hakkında tüm merak edilenler

Uygar Taze 1998 yılında Adana'da doğmuştur. Ortaokulu Robert Koleji'ne bağlı Hisar Okulları'nda, liseyi ise FMV Ayazağa Işık Lisesi'nde okumuştur. Lise eğitiminin bir dönemini değişim öğrencisi olarak Amerika'da geçirmiştir. Uygar Taze, bankacı bir baba ile hakim bir annenin oğlu olarak Türkiye ve Hollanda'da büyümüştür. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde tamamlamıştır.

"DÜNYADA YILIN PRENSİ" ÜNVANINI KAZANDI

Uygar Taze, Kariyerine genç yaşta modellik yaparak başlamış, 2017 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştur. Uygar Taze, Best Model yarışmasına hazırlandığı dönem diksiyon eğitimi almış ve profesyonel kariyerinin dışında tiyatro ve oyunculuk eğitimlerini de almıştır. Aynı yıl Bangkok'ta düzenlenen Manhunt-Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Yarışmada "Dünyada Yılın Prensi" ünvanını kazanmıştır.

Best Model Uygar Taze'nin aldığı ödüller;

2017 - Best Model of Turkey - Üçüncülük

2017 - Manhunt International - Dünya'da Yılın Prensi

2017 - Best Model of Turkey - Best Friendship

2017 - Manhunt International - Top 16 Finalist