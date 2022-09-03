Uşak haberleri | Oğuzhan Koç, balayını bırakıp Uşak'ta konser verdi Magazin Haberleri Uşak yerel gündem haberine göre Oğuzhan Koç, balayını bırakıp Uşak'ta konser verdi 28 Ağustos günü Demet Özdemir ile dünya evine giren Oğuzhan Koç, adeta balayını yarıda keserek Uşak'ta konser düzenledi. Oğuzhan Koç, balayını bırakıp Uşak'ta konser verdi UŞAK - 28 Ağustos günü Demet Özdemir ile dünya evine giren Oğuzhan Koç, adeta balayını yarıda keserek Uşak'ta konser düzenledi. Uşak'ın kurtuluşunun 100.yıl özel etkinlikleri kapsamında kutlamalar ve konserler hız kesmeden devam ediyor. 28 Ağustos akşamı Demet Özdemir'le evlenen Oğuzhan Koç, balayını yarıda bırakarak Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde şarkı söyledi. Binlerce vatandaşın eğlendiği konserde renkli görüntüler ortaya çıktı. Magazin Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç Demet Özdemir Oğuzhan Koç Uşak Magazin Güncel Haberler

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