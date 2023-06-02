Ürdün Kralı Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Hüseyin evlendi

Ürdün kralı Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Hüseyin, dün başkent Amman'da Suudi Arabistanlı bir mimar olan Prenses Rajwa ile evlendi. Kraliyet düğününe dünyanın dört bir yanından kraliyet ailelerinin üyeleri katıldı.

Ürdün kralı Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Hüseyin, dün başkent Amman'da Suudi Arabistanlı bir mimar olan Prenses Rajwa ile evlendi. Kraliyet düğününe dünyanın dört bir yanından kraliyet ailelerinin üyeleri katıldı.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin (28) ile Suudi mimar Rajwa Alseif'in (29) düğününe katılan ünlü Kraliyet ailesi üyeleri arasında İngiltere'den Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate yer aldı. Zahran Sarayı'nda gerçekleşen düğüne 1700'den fazla misafir katıldı ve dün Ürdün genelinde resmi bayram ilan edildi.