Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

Uraz Kaygılaroğlu 2019 yılında boşandığı eşi Melis İşiten ile evliliğinden bir kızı bulunuyor.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. O kişinin fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour olduğu iddia edildi.

Bu iddialar Soleimanpour'un Kaygılaroğlu'nun köpeği ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmasının ardından daha da alevlendi.

İşte o paylaşım...