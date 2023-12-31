Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya paylaşımları aşk iddialarını güçlendirdi.
Uraz Kaygılaroğlu 2019 yılında boşandığı eşi Melis İşiten ile evliliğinden bir kızı bulunuyor.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. O kişinin fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour olduğu iddia edildi.
Bu iddialar Soleimanpour'un Kaygılaroğlu'nun köpeği ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmasının ardından daha da alevlendi.
İşte o paylaşım...