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Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı! 7.5 milyon TL detayı dikkat çekti

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Ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ve 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında Seda Sayan'ın, Örfi Bilgin'den 7.5 milyon TL borç aldığı ve bu borcu aylık 2 milyon TL ödeme yaparak kapatmayı taahhüt ettiği bir sözleşmeden bahsediliyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'ünlülerin tefecisi' Örfi Bilgin ve 3 kişi gözaltına alındı.

2 mağdur, Örfi Bilgi'nin kardeşi Ziyadin Bilgi ile birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini ifade etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, operasyonda senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi.

SEDA SAYAN DA DOSYADA

Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde dikkat çeken ayrıntılar bulundu. Örfi Bilgin ve Seda Sayan'ın sözleşme evrakında 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan'ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 milyon TL miktarının resmi, 5 milyon TL miktarının gayriresmi şekilde Seda Sayan'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı belirlendi.

ISLAK İMZA KULLANILMIŞ

Öte yandan A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla söz konusu sözleşmenin yıllık yüzde 50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda Sayan ve Örfi Bilgin tarafından ıslak imzayla imzalandığı tespit edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Emniyette ifadeleri alınan toplam dört şüpheli adliyeye getirilerek ifadeleri alındı. Savcılık şüphelileri tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı! 7.5 milyon TL detayı dikkat çekti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Kara:

Şikayet olmazsa serbestler

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

daşşaklı biri tefeciden para aldıysa konu kapanır, sonrada tefeciye sanat camiasına katkıdan dolayı ödül verirler :D

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Bu kadar malın mülkün var yurtdışına yerleşecek kadar durumun iyi ama tefeciden borç alıyorsun ne alaka

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Haber Yorumlarıİnanoğlu:

7.5 milyona 24 milyon ödeyecek bir senede. git bankadan çek mal

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Aaa sabahın köründe ters kelepçeyle neden alınmamış acaba sistem değiştimi yoksa

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Alah cc. faizi rant yağma olmasın alan kişiye darlık yaratmasın herkes alın teriyle çalışıp kazansın diye haram kıldı devlet diyanet çalışanları boğazlarına kadar harama batmış faiz haram diye fetva veriyorlar

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Sedacim, maşallah her gelene vermişsinizzzz...

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