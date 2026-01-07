Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor.

26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Son olarak 5 Ocak Pazartesi günü İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı.

DOĞUKAN GÜNGÖR, ALYA ŞAHİNLER, CEYDA ERSOY...

Operasyon kapsamında ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

19 TUTUKLAMA TALEBİ

Dün Adli Tıp Kurumu'na götürüler kan ve saç örneği veren şüpheliler bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle 3 kişi de ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi.

4 KİŞİ SERBEST

Öte yandan şüphelilerden Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Alya Şahinler, Saniye Deniz ise serbest bırakıldı.