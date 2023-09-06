Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede gölde boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti

Sapanca'nın gölünde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ede'nin cenazesi Eskişehir'e gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayıkla açıldığı Sapanca Gölü'nde bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Ede (58), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Aynalı Tahir", "Pusat" ve "Acı Hayat" gibi birçok önemli dizinin yönetmenliğini yapan Ede'nin cenazesi, defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.