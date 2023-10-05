Ünlü televizyoncu Bali, 'Bir Bilene Sor' programı hakkında bilgi verdi

Ünlü televizyoncu Bali, 'Bir Bilene Sor' programı ile ilgili bilgi vererek izleyicilere programı izlemelerini tavsiye etti. Programın yapımcılığını Mert Baksi ve Berlivan Bektaş üstlendi.

Youtube'de üç farklı proje ile izleyici ile buluşacak olan başarılı sonucu, 'Bir Bilene Sor' programı ile ilgili bilgi verdi. Bali," Gözde programlarımızdan biri 'Bir Bilene Sor'.

Şerife Kaya ile birlikte yapacağız programı. Kendisi ile program yapmak çok keyifli. Güzellik merkezleri ve güzellik uzmanlığı konusunu ele alıyoruz gelen itibari ama çok keyifli konuklarımız da olacak. İzlemenizi tavsiye ediyorum." Dedi.

Programın yapımcılığını Level Studio Co Kurucusu Mert Baksi ve başarılı Televizyoncu Berlivan Bektaş üstlendi.