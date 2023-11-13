Ünlü sunucu Ece Erken eşiyle olan Beşiktaş formalı anlarını paylaştı
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Ünlü sunucu Ece Erken, ölen eşiyle olan görüntülerini paylaştı. Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile çekilen görüntüler, eşini unutmadı yorumlarına neden oldu.
Ünlü sunucu Erken eşiyle olan Beşiktaş formalı anlarını paylaşırken eşini unutmadı yorumları yapıldı.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sunucu Ece Erken ölen eşiyle olan görüntülerini paylaştı. Silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Beşiktaş stadyumunda çekilen görüntülerini paylaşınca eşini unutmadı yorumları yapıldı.
NE OLMUŞTU
BJK eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.