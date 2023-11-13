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Ünlü sunucu Ece Erken eşiyle olan Beşiktaş formalı anlarını paylaştı

Ünlü sunucu Ece Erken, ölen eşiyle olan görüntülerini paylaştı. Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile çekilen görüntüler, eşini unutmadı yorumlarına neden oldu.