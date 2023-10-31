Ünlü şarkıcının torunu oyuncu çıktı

Ünlü şarkıcı Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhunlu, Arka Sokaklar ve Üç Kız Kardeş dizilerinde rol alarak dikkat çekiyor. Genç oyuncunun anne annesi gibi güzel bir sesi olduğu da öğrenildi.

Ünlü şarkıcı torununun dizilerini kaçırmazken, genç oyuncunun anne annesi gibi sesinin de güzel olduğu öğrenildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Kamuran Akkor'un torunu reyting rekorları kıran dizilerin oyuncusu çıktı.

Arka Sokaklar dizisi ve son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan Cengiz Orhunlu ünlü şarkıcı Kamuran Akkor'un torunu olduğu ortaya çıktı.

Rol aldığı Arka Sokaklar ve son dizisi Üç Kız Kardeş ile adından söz ettiren genç oyuncu anne annesi gibi sesinin de güzel olduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı torununun dizilerini kaçırmazken, beraber paylaştığı fotoğraf da birbirine olan benzerlikleri ile dikkat çekti.