Ünlü Şarkıcı Güllü, Evinin Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

1) ŞARKICI GÜLLÜ, KIZI VE ARKADAŞIYLA EĞLENDİĞİ SIRADA EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

'SEVİLEN BİR İNSANDI'

Güllü'nün komşusu Halit Becergen, "Gece saat 1 sıralarında komşularımın haber vermesiyle beraber, ölümü öğrendim. Aşağı indiğimde yolun ortasına yatıyordu. İyi bir hanımdı, zararsızdı, kendi halindeydi. Sanatçıydı zaten. Konserlere gidip geliyordu" dedi. Sezgin Kaya da "Güllü'nün düştüğünü görünce üzüldük. Ben burada esnafım. Üzücü bir olay, Allah kimsenin başına vermesin. İyi bir insandı, iyi bir sanatçıydı. Çevresinde sevilen bir insandı. Çok üzüldük akşamdan beri. Zaten hiç uyumadık sabaha kadar" ifadelerini kullandı.