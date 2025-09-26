Ünlü Şarkıcı Güllü, Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti

ŞARKICI Güllü (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, Güllü'nün sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.