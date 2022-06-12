Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı - Haberler

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı. Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin üçüncü gününde Fatma Turgut sahne aldı. Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcı Turgut'a Safranbolu'yu temsilen maket ev, lokum ve çiçek takdim etti. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Magazin Magazin Haberler

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