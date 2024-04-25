Ünlü Sanatçının Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Geçtiğimiz ay kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DurakMedya'da yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren ünlü halk bilimci, muzikolog ve Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Özbek'ten iyi haber var. Kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan ünlü ismi, hemşehrisi İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hemşehrisi Özbek'in sağlık durumuyla yakından ilgilenen Ahmet Eşref Fakıbaba, "Şanlıurfa'mızın gururu, değerli sanatçımız Mehmet Özbek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldım, durumunun iyiye gittiğini görmek beni son derece memnun etti. Kendisine, ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletir, Rabbimden acil şifalar dilerim"dedi.

Halk müziğine önemli eserler kazandıran Mehmet Özbek'in kontrol amaçlı bir süre daha hastanede tedavisine devam edileceği öğrenildi.