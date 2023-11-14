Ünlü Sanatçı Tuğçe Tayfur Yeniden Anne Oluyor

Ünlü sanatçı Tuğçe Tayfur, hamile olduğunu açıkladı ve ultrason fotoğrafını paylaştı. Eşiyle birlikte sevincini herkesle paylaşan Tayfur'u ilk kutlayanlar baba Ferdi Tayfur ve anne Necla Nazır oldu.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Tuğçe Tayfur'dan yeniden anne oluyor. Hamile olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı ultrason fotoğrafını paylaştı.

Eşi ile fotoğrafını " ya ne diyorsun . ya çok heyecanlıyım" diyerek sevincini herkesle paylaştı.

Öte yandan şarkıcıyı ilk kutlayanlar baba Ferdi Tayfur ve anne Necla Nazır oldu.