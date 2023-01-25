Ünlü sanatçı Metin Şentürk Karabük'te öğrencilerle buluştu

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Karabük'te üniversite öğrencileri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gençlerle buluştu.

Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün "Genç Bakış Açısı Programı" çerçevesinde Karabük'te yurtlarda barınan üniversite öğrencileri ve sporcularla bir araya geldi. 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilere söyleşi ve konser düzenleyen Metin Şentürk, gençleri hem eğlendirdi hem de onlarla hayat tecrübelerini paylaştı. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şarkılar söyletti.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefon bağlantısı ile katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Genç arkadaşlarımı gönülden selamlıyorum. Metin Bey sağ olsun, illerde gençlerimizle buluşuyor. Sevgili gençler, yeter ki siz mutlu olun, biz sizler için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin eğitim hayatlarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Program sonunda sahneye çıkan Karabük Valisi Fuat Gürel keyifli gece için sanatçı Metin Şentürk'e teşekkür ederek hediye takdim etti. - KARABÜK