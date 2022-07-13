Ünlü Oyuncudan Otizmli Çocuklara Destek - Haberler

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Ünlü Oyuncudan Otizmli Çocuklara Destek

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Oyuncudan Otizmli Çocuklara Destek

En son yer aldığı 'Kaderimin Oyunu' dizisindeki hayat verdiği 'Zuhal' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Esengül Aypek 16 Temmuz olan doğum gününü Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfına bağışladı.

Ünlü oyuncu sosyal medya profilinde 'Sevgili ailem ve dostlarım 16 Temmuz benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacaktır.' diyerek oluşturduğu bağış kampanyası detaylarını içeren bir paylaşım yaptı.

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